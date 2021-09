Vodiči sa vo štvrtok ráno zdržia na viacerých úsekoch

Bratislava 16. septembra (TASR) – Vodiči v Bratislave sa vo štvrtok ráno zdržia na viacerých úsekoch. Dopravu komplikuje aj nehoda. Na webe o tom informuje Zelená vlna RTVS a Stella centrum.



Kolóny sa tvoria vo Vrakuni na kruhovom objazde smerom do centra, kde sa vodiči zdržia asi 15 minút. Zhruba 20-minútová kolóna je nahlásená na Ulici Svornosti smerom do centra. Približne desať minút si vodiči počkajú na diaľnici D1 na križovatke Gagarinova v smere na Prístavný most, kde je v ľavom pruhu odstavené osobné auto.



K nehode došlo v Devínskej Novej Vsi na ceste II/505 za obchodným centrom Metro smerom k Volkswagenu, kde sa pred kruhovým objazdom zrazili dve autá. Vodiči musia úsek obchádzať v protismere.