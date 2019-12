TRPEZLIVOSŤ: Vodiči sa zdržia na viacerých úsekoch v Bratislave

Bratislava 17. decembra (TASR) - Vodiči sa v utorok ráno zdržia na viacerých úsekoch hlavného mesta, ako i na príjazdových komunikáciách. Spomalí ich aj nehoda na Vajnorskej na úrovni Národného tenisového centra smerom do centra. Zelená vlna RTVS informuje, že blokovaný je tu jeden pruh a vodiči sa zdržia asi 15 minút.



Zhruba polhodinu si vodiči počkajú v kolónach na Račianskej smerom do mesta, na D1 od Zlatých pieskov na Prístavný most, ako aj na trase z Dunajskej Lužnej do Bratislavy. Na Šancovej smerom na Trnavské mýto sa vodiči zdržia asi 20 minút, rovnako aj na Rožňavskej smerom do mesta.



Vodiči sa podľa Stella centra zdržia 15 minút i na ulici Svornosti a na Popradskej v smere do mesta, 20 minút si počkajú v kolóne na Hradskej, v smere z Vrakune do centra.



Zhustenú premávku hlásia vodiči Zelenej vlne RTVS v úseku od Stupavy po D2 aj po ceste I/2 smerom do Bratislavy, v kolóne si počkajú asi desať minút.



Kolóna je aj na trase z Mosta pri Bratislave do Bratislavy, aj na obchvate Mosta pri Bratislave smerom do hlavného mesta, vodiči hlásia zdržanie aspoň 15 minút.



Stella centrum na svojom webe tiež informuje, že na celom území Slovenska, najmä v zalesnených častiach, treba rátať s tvorbou poľadovice.