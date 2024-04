VODIČI, POZOR: Zdržíte sa na viacerých úsekoch v hlavnom meste

Bratislava 12. apríla (TASR) - Vodiči sa v piatok ráno zdržia na viacerých úsekoch v hlavnom meste a okolí. Zelená vlna RTVS upozorňuje na zdržanie desať až 15 minút na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 aj po starej ceste. Informuje aj o zdržaní v Bratislave na Račianskej pri cestároch smerom do centra. Vodiči si počkajú desať minút.



Zelená vlna takisto pripomína, že na R7 pred Bratislavou smerom zo Šamorína na piatom kilometri opravujú cestári vozovku, blokované sú dva jazdné pruhy. V čase dopravnej špičky sa tvorí kolóna.



Stella centrum na svojom webe upozorňuje na desaťminútovú kolónu v úseku D1 zo Senca cez Zlaté Piesky, Prístavný most do Petržalky. Na Ceste na Senec pred pripojením na Rožňavskú a Vajnorskú treba takisto rátať so zdržaním do desať minút.