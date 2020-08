Vodičov čakajú na ceste I/16 v Košiciach ďalšie obmedzenia

Košice 7. augusta (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje vodičov na plánované dopravné obmedzenie na ceste I/16 v Košiciach. Obmedzenie sa začne v sobotu a potrvá do piatka 14. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



„Dôvodom je údržba vozovky v pravom jazdnom páse v kilometri 440,425 – 441,320,“ spresnila s tým, že doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.



Od tohto týždňa je do konca septembra v Košiciach zároveň čiastočne uzavretá rovnaká cesta, a to v úseku mosta v križovatke Červený rak. Doprava je vedená v jednom jazdnom pruhu.