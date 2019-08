Košice čakajú najbližší mesiac dopravné obmedzenia

Hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová uviedla, že dôvodom je realizácia sanačných prác na podhľade a spodnej stavbe opravovaného mosta, pod ktorým prechádza privádzač.

Košice 16. augusta (TASR) – Motoristov čaká v najbližších týždňoch čiastočná uzávierka privádzača v križovatke Dargovských hrdinov v Košiciach, a to v kilometri 111,500 až 112,000. Obmedzenia začnú platiť od nedele (18. 8.) od 7.00 h do 22. septembra do 18.00 h. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová s tým, že dôvodom je realizácia sanačných prác na podhľade a spodnej stavbe opravovaného mosta, pod ktorým prechádza privádzač.



Sanačné práce budú realizované v troch etapách. „V prvej bude obmedzenie na krajnici pravého jazdného pásu, pričom doprava bude vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch. V druhej etape bude obmedzenie v oboch jazdných pásoch súčasne v ich vnútorných jazdných pruhoch a doprava bude vedená v oboch jazdných pásoch v dvoch zúžených jazdných pruhoch. V tretej etape bude obmedzenie na krajnici ľavého jazdného pásu a doprava bude vedená v dvoch zúžených jazdných pruhoch,“ uviedla s tým, že všetky vjazdy a výjazdy v križovatke Dargovských hrdinov zostanú zachované.