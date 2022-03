VODIČI, POZOR: V Bratislave sa stala reťazová nehoda, hlásia kolóny

Bratislava 8. marca (TASR) – Vodiči sa v utorok ráno zdržia v Bratislave na Prístavnom moste v smere od Prievozu do Petržalky, kde sa stala reťazová nehoda. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



V pravom pruhu sa podľa nej zrazilo päť osobných áut, vodiči sa v súčasnosti zdržia 40 minút.



Približne desaťminútové zdržanie čaká vodičov aj na vjazde do Bratislavy po R7 zo Šamorína a 15 minút na Račianskej v smere do centra.