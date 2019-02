Vozidlá nitrianskej MHD zostarli, Arriva čaká na nový tender

Optimálny priemerný vek autobusov v mestskej hromadnej doprave je podľa jeho slov osem rokov, v Nitre tento vek v súčasnosti dosahuje 12 až 13 rokov.

Nitra 10. februára (TASR) – Vozový park mestskej autobusovej dopravy v Nitre starne. Spoločnosť Arriva Nitra, ktorá prevádzkuje hromadnú dopravu v Nitre, neinvestovala do obnovy vozového parku už štyri roky. Dôvodom je skutočnosť, že zmluva s mestom Nitra o poskytovaní mestskej autobusovej dopravy končí koncom tohto roka a v krátkom čase by mal byť vypísaný nový tender na poskytovateľa služieb.



„Za posledné štyri roky sa prestalo v Nitre investovať, nekúpil sa ani jeden autobus. Peniaze sme dávali len do bežných opráv. Očakávame, že nové mestské zastupiteľstvo vypíše v krátkom čase tender na obstarávateľa mestskej hromadnej dopravy. Ak v tendri uspejeme, v prvom kroku budeme nútení zainvestovať do kúpy nových autobusov,“ povedal riaditeľ Arriva Nitra Juraj Kusy.



Generálny riaditeľ Arriva Slovensko László Ivan si je vedomý toho, že súčasný stav je dlhodobo neudržateľný. Optimálny priemerný vek autobusov v mestskej hromadnej doprave je podľa jeho slov osem rokov, v Nitre tento vek v súčasnosti dosahuje 12 až 13 rokov. „Kým nie sú dohodnuté podmienky a jasná koncepcia, ako by mala mestská autobusová doprava v Nitre vyzerať, je zbytočné do vozového parku investovať. Ak budeme v našej službe pokračovať ďalej, sme pripravení poskytnúť obrovský rozvoj a priniesť zmeny a riešenia, o ktorých sme sa bavili s vedením mesta už niekoľko rokov dozadu,“ povedal Ivan.



Obnova vozového parku je podľa Ivana jedna vec, tou druhou je celková modernizácia verejnej dopravy. „Základom dopravy najmä v centre mesta by mali byť elektrobusy, čím by sa eliminoval hluk i znečistenie ovzdušia. Spojenie prímestských a mestských liniek do centra by malo byť plynulé, čo by malo byť jedným z predpokladov nového tendra. Rovnako tak prepojenie systému bikesharingu s verejnou dopravou, zvýšenie informovanosti cestujúcich prostredníctvom aplikácie, inteligentné zastávky, to všetko sa dá urobiť už teraz a všetky tieto očakávania by mali byť zahrnuté v novom tendri,“ povedal Ivan.



Nadstavbou v budúcnosti by malo byť organizovanie dopravy. „Predovšetkým vyhradenie výlučných pruhov pre verejnú dopravu, aby ľudia v autobusoch nemuseli čakať s autami, vytváranie parkovísk pri najpodstatnejších vstupoch do mesta, napojenie verejnej dopravy na tieto parkoviská. Tieto zásadné kroky by výrazne pozitívne zmenili život ľudí v meste,“ tvrdí Ivan.