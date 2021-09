Pre výstavbu objazdov budú v Trebišove dopravné obmedzenia

Trebišov 15. septembra (TASR) - V Trebišove sa začala výstavba troch kruhových objazdov. Prvý vznikne na križovatke ulíc M. R. Štefánika a Jána Kostru, jeho výstavba je rozdelená do troch etáp a vodiči sa v najbližších mesiacoch musia pripraviť aj na čiastočné dopravné obmedzenia. Informovala o tom spoločnosť Eurovia SK, ktorá pre mesto realizuje stavebné práce za celkovo viac ako 1,5 milióna eur.



Cieľom výstavby prvého kruhového objazdu je zvýšenie bezpečnosti a kapacity existujúcej križovatky, ako aj zvýšenie plynulosti cestnej premávky. Prestavbou sa zároveň dosiahne aj vyššia bezpečnosť chodcov, ktorí sa pohybujú v jej okolí.



Kruhový objazd bude mať priemer 22 metrov a jeho súčasťou bude vyvýšený stredový ostrovček s priemerom päť metrov. „Šírka jazdného pruhu na okruhu bude 6,5 metra a šírka pruhov na vjazde a výjazde z kruhovej križovatky bude 4,5 metra. Tie sa plynulo napoja na existujúcu komunikáciu. Prevedenie chodcov cez križovatku bude riešené priechodmi pre chodcov so šírkou tri metre a cez ulicu J. Kostru o šírke štyri metre,” uviedla hovorkyňa stavebnej spoločnosti Simona Tančáková.



V rámci dopravných obmedzení v prvej fáze prác bude premávka dočasným dopravným značením zregulovaná do dvoch protismerných jazdných pruhov. Neskôr bude uzavretá časť ulice J. Kostru a obchádzka povedie cez ulicu Škultétyho. V rámci poslednej etapy bude doprava vedená po novovybudovaných častiach križovatky.



Práce na výstavbe troch kruhových križovatiek potrvajú približne sedem mesiacov a sú rozdelené na dve časti. Po ukončení stavebných prác na prvej križovatke sa pracovníci budúci rok presunú na ďalšie dve križovatky ulíc Vrátna - SNP – Nemocničná a Československej armády - Komenského.



Súčasťou prác bude aj rekonštrukcia spevnených plôch, rozšírenie a vybudovanie nových parkovacích miest na sídlisku Juh a výstavba parkoviska na Kutnohorskej ulici. Na sídlisku Juh bude osadený nový mestský mobiliár, ako napríklad lavičky či odpadkové koše.