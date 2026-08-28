< sekcia Regióny
NEHODA PRI TRNAVE: Zrazili sa auto a nákladiak, hlásia zranených
Na mieste zasahujú hasiči, dve osoby totiž zostali po nehode v osobnom aute zakliesnené a utrpeli zranenia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Trnava 28. augusta (TASR) - Za Trnavou smerom na Ružindol sa pri odbočke na Biely Kostol v piatok ráno zrazilo osobné auto s nákladným. Aktuálne je prejazdný jeden jazdný pruh. Informovala o tom Zelená vlna STVR. Na mieste zasahoval aj vrtuľník záchrannej zdravotnej služby.
Na mieste zasahujú hasiči, dve osoby totiž zostali po nehode v osobnom aute zakliesnené a utrpeli zranenia. „Hasiči obe zakliesnené osoby vyslobodili z vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave.
Na mieste zasahujú hasiči, dve osoby totiž zostali po nehode v osobnom aute zakliesnené a utrpeli zranenia. „Hasiči obe zakliesnené osoby vyslobodili z vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave.