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Piatok 28. august 2026
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NEHODA PRI TRNAVE: Zrazili sa auto a nákladiak, hlásia zranených

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Miesto nehody. Foto: HaZZ

Na mieste zasahujú hasiči, dve osoby totiž zostali po nehode v osobnom aute zakliesnené a utrpeli zranenia.

Autor TASR
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Trnava 28. augusta (TASR) - Za Trnavou smerom na Ružindol sa pri odbočke na Biely Kostol v piatok ráno zrazilo osobné auto s nákladným. Aktuálne je prejazdný jeden jazdný pruh. Informovala o tom Zelená vlna STVR. Na mieste zasahoval aj vrtuľník záchrannej zdravotnej služby.

Na mieste zasahujú hasiči, dve osoby totiž zostali po nehode v osobnom aute zakliesnené a utrpeli zranenia. „Hasiči obe zakliesnené osoby vyslobodili z vozidla pomocou hydraulického vyslobodzovacieho náradia,“ informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave.

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