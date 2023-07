Železnice mimoriadne pridávajú v Tatrách 16 nových spojení

Vysoké Tatry 26. júla (TASR) - V regióne Vysokých Tatier navyšuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) od soboty (29. 7.) do 17. septembra počet vlakov. Mimoriadne posilní dopravu na trati Studený Potok – Tatranská Lomnica a späť o 16 vlakových spojení v čase letnej turistickej sezóny. TASR o tom informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



"Dôjde až k zdvojnásobeniu počtu spojení, ktoré na tejto trati vypravíme. Aktuálne na trati Tatranská Lomnica – Studený Potok a späť jazdí osem párov vlakov v dvojhodinovom intervale. Od soboty 29. 7. ich bude jazdiť o ďalších osem párov viac, pričom tieto posilové spojenia budú v stanici Studený Potok tvoriť prípoje k pravidelným vlakom z/do Popradu a Starej Ľubovne. To znamená, že turisti budú mať na linke Tatranská Lomnica – Studený Potok a späť vlakové spojenie každú hodinu," uviedol Kováč.



Dôvodom je podľa jeho slov tiež vybudovanie bezplatného záchytného parkoviska v Tatranskej Lomnici v areáli bývalého Eurocampu. "Odkiaľ od 17. júla v pravidelných intervaloch premáva kyvadlová autobusová doprava pre turistov, ktorí sa chystajú do Vysokých Tatier, napríklad k Zelenému a Bielemu plesu, na Jahňací štít či na Kopské sedlo," dodal Kováč.



Bližšie informácie k jednotlivým spojom sú uvedené na webstránke železníc www.zssk.sk.