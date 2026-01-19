< sekcia Regióny
Žilinská samospráva spustila vlastný plánovač dopravy
Autor TASR
Žilina 19. januára (TASR) - Žilinská samospráva spustila do prevádzky vlastný smart vyhľadávač dopravného spojenia v meste. Obyvatelia i návštevníci Žiliny si v ňom môžu naplánovať potrebnú trasu s využitím pešej, bikesharingovej a verejnej dopravy. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, inteligentný nástroj vyvinula pre mesto Žilina francúzska spoločnosť v rámci projektu SPINE.
„Našou dlhodobou snahou je motivovať obyvateľov i návštevníkov Žiliny k tomu, aby uprednostňovali hromadnú, ekologickú a udržateľnú dopravu pred individuálnou automobilovou dopravou. Neustále pracujeme na zlepšovaní podmienok pre mestskú hromadnú dopravu, cyklistov aj chodcov a jedným z kľúčových krokov je poskytovanie kvalitných a dostupných informácií,“ poznamenal primátor Peter Fiabáne.
Upozornil, že nový smart vyhľadávač na webe smart.zilina.sk je priamo prispôsobený dopravným podmienkam Žiliny. „Pracuje s aktuálnymi a reálnymi dátami mestskej hromadnej dopravy aj bikesharingu, vďaka čomu pomôže ľuďom jednoduchšie sa rozhodnúť pre šetrnejší spôsob dopravy po meste,“ doplnil Fiabáne.
Projekt SPINE je jedným z najväčších projektov Európskej komisie. V rámci neho je pre Žilinu vyčlenených 295.000 eur, ktoré sú určené na podporu hromadnej dopravy, mikromobility a zvýšenia ich využitia v meste. Medzi zrealizované projekty patrí napríklad inteligentný manažment parkovania na Bulvári, informačné tabule v podchode železničnej stanice či príprava štúdie na zavedenie nízkoemisnej zóny v meste.
