Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 19. január 2026Meniny má Drahomíra a Mário
< sekcia Regióny

Žilinská samospráva spustila vlastný plánovač dopravy

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Projekt SPINE je jedným z najväčších projektov Európskej komisie.

Autor TASR
Žilina 19. januára (TASR) - Žilinská samospráva spustila do prevádzky vlastný smart vyhľadávač dopravného spojenia v meste. Obyvatelia i návštevníci Žiliny si v ňom môžu naplánovať potrebnú trasu s využitím pešej, bikesharingovej a verejnej dopravy. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, inteligentný nástroj vyvinula pre mesto Žilina francúzska spoločnosť v rámci projektu SPINE.

„Našou dlhodobou snahou je motivovať obyvateľov i návštevníkov Žiliny k tomu, aby uprednostňovali hromadnú, ekologickú a udržateľnú dopravu pred individuálnou automobilovou dopravou. Neustále pracujeme na zlepšovaní podmienok pre mestskú hromadnú dopravu, cyklistov aj chodcov a jedným z kľúčových krokov je poskytovanie kvalitných a dostupných informácií,“ poznamenal primátor Peter Fiabáne.

Upozornil, že nový smart vyhľadávač na webe smart.zilina.sk je priamo prispôsobený dopravným podmienkam Žiliny. „Pracuje s aktuálnymi a reálnymi dátami mestskej hromadnej dopravy aj bikesharingu, vďaka čomu pomôže ľuďom jednoduchšie sa rozhodnúť pre šetrnejší spôsob dopravy po meste,“ doplnil Fiabáne.

Projekt SPINE je jedným z najväčších projektov Európskej komisie. V rámci neho je pre Žilinu vyčlenených 295.000 eur, ktoré sú určené na podporu hromadnej dopravy, mikromobility a zvýšenia ich využitia v meste. Medzi zrealizované projekty patrí napríklad inteligentný manažment parkovania na Bulvári, informačné tabule v podchode železničnej stanice či príprava štúdie na zavedenie nízkoemisnej zóny v meste.
.

Neprehliadnite

Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ

OTESTUJTE SA: Viete, akým záľubám sa venujú títo ľudia?

Vlhová dostala zelenú na plnú záťaž a chce ísť na ZOH

HRABKO: Pochybujem, že sa KDH podarí spojiť konzervatívne sily