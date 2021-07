Zónovú tarifu v Košickom a Prešovskom kraji zatiaľ nezavedú

Košice 29. júla (TASR) – K zavedeniu zónovej tarify na východnom Slovensku od augusta nedôjde. Dôvodom je neuzavretie dodatkov medzi dopravcom SAD Poprad a Prešovským samosprávnym krajom. Pre TASR to za spoločnosť IDS Východ potvrdila Miroslava Baranová s tým, že ďalší postup bude predmetom rokovaní.



Plánovaná zmena tarify by sa mala dotknúť aj zamestnaneckých dopravných zliav, odborári s ich znižovaním nesúhlasia.



Žiadajú zachovanie výšky cestovného pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v súčasnej podobe. Vzhľadom na nepodpísanie uvedeného dodatku sa situácia v najbližšej dobe nezmení, požiadavka zo strany odborárov je tak podľa IDS Východ bezpredmetná. To, že podmienky cestovného v tejto kategórii zostávajú rovnaké ako po iné roky, potvrdil aj generálny riaditeľ spoločnosti eurobus Ľubomír Gerši.



Podľa odborárov sa v rámci reorganizácie autobusovej dopravy a zavedenia Integrovaného dopravného systému v Košickom a Prešovskom kraji počíta s „drastickým obmedzením zamestnaneckých dopravných zliav.“



Plánovaná zmena by podľa člena predsedníctva Rady Odborového zväzu KOVO Jozefa Balicu spôsobila, že cestovné pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov by bolo v niektorých prípadoch päť- až desaťnásobne vyššie oproti súčasnosti.



„Predstavitelia OZ KOVO, zastupujúci zamestnancov v tomto sektore, takéto necitlivé zdraženie kategoricky odmietajú,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii. Povedal, že nikde na Slovensku takéto opatrenie v súvislosti s IDS nebolo zavedené. Pritom v Košickom samosprávnom kraji (KSK) zároveň dlhodobo platia najnižšie zľavy.



Odborári tvrdia, že zmena osobitnej tarify by mala sociálny dosah na zamestnancov a ich rodiny a dal by sa tiež očakávať odchod časti pracovníkov, ktorí zľavy na cestovnom vnímajú aj ako sociálnu motiváciu. Miestne odborové organizácie začali v podnikoch s podpisovou akciou. Cieľom je zistiť názor pracovníkov a stanoviť ďalší postup.



„Nevylučujeme aj nejaké vonkajšie vystúpenia, ktoré sú príznačné pre odborárov, či už sú to protesty aj vrátane prípadného štrajku. Toto však skôr vnímam ako takú krajnú možnosť,“ dodal Balica.



Spoločnosť IDS Východ vo svojom stanovisku uviedla, že nová tarifa v prímestskej autobusovej doprave predpokladala zľavu 80 percent z cestovného pre zamestnancov dopravcov. Táto zmena bola podľa Baranovej prerokovaná so všetkými zmluvnými autobusovými spoločnosťami, pričom ani jedna z nich nemala k návrhu výhrady a nepredniesla ani iný návrh.



„Pre porovnanie, v súčasnosti majú zamestnanci zmluvných autobusových dopravcov KSK fixnú cenu 0,10 eura za každých aj začatých 50 kilometrov a zamestnanci zmluvných autobusových dopravcov PSK 0,05 eura za každých 50 kilometrov. Keďže aj v rámci novej tarify sa predpokladalo s vysokými benefitmi pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov, oproti súčasnému stavu by nedošlo ani k zhoršeniu ich situácie,“ doplnila.



Pripomenula, že ak by zamestnanci mali požiadavku na zvýšenie zamestnaneckých benefitov, môžu o ne žiadať svojho zamestnávateľa, v tomto prípade autobusové spoločnosti.