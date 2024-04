Vyhlásili tender na rekonštrukciu trate medzi Holišou a Fiľakovom

Fiľakovo 24. apríla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) vyhlásili verejné obstarávanie na rekonštrukciu železničnej trate medzi obcou Holiša a mestom Fiľakovo v okrese Lučenec. Predpokladané náklady na opravu úseku, ktorý je v kritickom stave, predstavujú vyše 19,5 milióna eur, projekt má byť hradený z plánu obnovy a odolnosti.



"Úsek trate určený na rekonštrukciu má dĺžku 8427 metrov. Cieľom je rekonštrukcia technickej infraštruktúry, a to železničného zvršku a spodku, mostov, priepustov a káblových trás, nástupíšť a úpravy na nich a chodníkov k nim, úpravy priecestí a zabezpečovacích zariadení," priblížila pre TASR hovorkyňa ŽSR Vladimíra Bahýlová.



Ako vyplýva z oznámenia o vyhlásení tendra zverejnenom na stránke Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 19.652.821,21 eura. Záujemcovia o zákazku môžu svoje ponuky predkladať do 23. mája. ŽSR by s obnovou trate chceli začať na jeseň, projekt plánujú hradiť z financií z plánu obnovy. Železnice počas realizácie prác počítajú aj s obmedzeniami, železničnú dopravu budú nahrádzať autobusmi.



Posun v projekte hodnotí pozitívne aj fiľakovská samospráva, ktorá dlhodobo upozorňuje na potrebu opravy úseku medzi Holišou a Fiľakovom. "Je to jeden z kritických úsekov južného ťahu, kde rýchliky strácali na 7,5 kilometroch 7,5 minúty," uviedol pre TASR primátor Attila Agócs s tým, že z tohto dôvodu železnice rozhodli aj o vylúčení fiľakovskej hlavnej železničnej stanice pre rýchlikovú dopravu. Pripomenul tiež, že petíciu proti tomuto kroku podpísalo vyše 4000 ľudí, po rekonštrukcii trate očakáva, že rýchliky budú môcť opäť zachádzať aj na hlavnú stanicu vo Fiľakove.