ŽSR začínajú elektrifikáciu trate Haniska – Moldava za 58 milióna eur

Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Haniska 1. júla (TASR) - Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) začínajú s elektrifikáciou trate medzi Haniskou pri Košiciach a Moldavou nad Bodvou (okr. Košice-okolie). Zmluvu s úspešným uchádzačom verejného obstarávania na tento národný projekt s celkovými nákladmi 58,8 milióna eur bez DPH podpísali v stredu (30. 6.). Informovala o tom hovorkyňa ŽSR Ria Feik Achbergerová.uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila.Elektrifikáciou sa umožní pripojenie vlakovej dopravy uvedeného úseku do integrovaného dopravného systému Košíc. Optimalizáciou by malo prísť k modernizácii zabezpečovacích zariadení s možnosťou diaľkového ovládania. Dôjde tiež k úprave železničnej stanice a zastávok. V rámci projektu ostáva najvyššia traťová rýchlosť na úrovni 100 km/h.Projekt je financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, zhotoviteľom diela je skupina ELHAMO zložená z vedúceho člena ELTRA a člena TSS GRADE.uviedol minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina).Košice sú dôležitým železničným uzlom východného Slovenska, na juhozápad od mesta smeruje čiastočne dvojkoľajná trať do Plešivca a Zvolena, ktorá je však elektrifikovaná len v úseku Košice – Haniska pri Košiciach.Trať je súčasťou hlavného južného železničného koridoru Košice – Zvolen – Bratislava, ktorý je zaradený do súhrnnej siete TEN-T. Zámerom podľa ŽSR je kontinuálne pokračovať v elektrifikačných prácach v smere na Banskobystrický kraj, prioritne v úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou a výhľadovo v úsekoch Moldava nad Bodvou – Fiľakovo a Fiľakovo – Zvolen.