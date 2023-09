Železnice vypravia v piatok do Šaštína-Stráží mimoriadne vlaky

Šaštín-Stráže 12. septembra (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) pri príležitosti konania národnej púte k Sedembolestnej Panne Márii v piatok 15. septembra vypraví mimoriadne vlaky do a zo Šaštína-Stráží. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



"V snahe vyhovieť potrebám pútnikov z rôznych regiónov, mimoriadne vlaky vedené na linke Zlaté Moravce - Nové Zámky - Galanta - Trnava - Šaštín-Stráže a späť sú časovo prispôsobené tak, aby prišli do Šaštína vo vhodnom čase pred začiatkom hlavnej slávnostnej pontifikálnej omše so začiatkom o 10.30 h," uviedol. Tento rok odhaduje prepravca obsadenosť v oboch smeroch na viac ako 700 cestujúcich.



Dva mimoriadne regionálne expresy 30054/30057 budú zastavovať vo viacerých vybraných zastávkach podľa dohodnutého cestovného poriadku. Navyše, k uvedeným vlakom je možné dostať sa aj z iných obcí a regiónov, odkiaľ budú vypravené pravidelné osobné prípojné vlaky. Možnosť prípoja je v Nových Zámkoch zo smeru Nitra (Levice s prestupom v Šuranoch) a Štúrovo a v Trnave zo smeru Bratislava, Žilina a Prievidza.