Modernizácia železnice medzi Bratislavou a ČR sa má začať tento rok

Bratislava/Malacky 26. septembra (TASR) – Modernizácia železničného úseku medzi bratislavskou Devínskou Novou Vsou a štátnou hranicou SR a ČR by sa mala začať už v tomto roku. Oznámilo to mesto Malacky, ktorého sa obnova takisto týka. Samospráva sa odvoláva na informácie Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).



Malacky pripomínajú, že trať z Bratislavy po hranice s Českou republikou je z dôvodu projekčných a stavebných prác rozdelená na tri úseky: Devínska Nová Ves – Malacky, Malacky – Kúty a Kúty – štátna hranica SR/ČR.



Práve v prípade posledného spomínaného úseku očakávajú ŽSR vydanie stavebného povolenia po 30. novembri a začiatok stavebných prác je plánovaný 20. decembra 2021. Vzhľadom na to, že na spomínanom úseku sa nachádza aj most cez rieku Morava, ktorého rekonštrukcia bude technicky, fyzicky a logisticky náročná, prípravné práce sa začnú zrejme skôr. "Zhotoviteľ stavby vykonáva všetky možné potrebné kroky k tomu, aby mohol začať vykonávať búracie práce na časti mostnej konštrukcie už v októbri 2021," citujú Malacky riaditeľku odboru komunikácie a marketingu ŽSR Riu Feik Achbergerovú.



Malacky dopredu avizujú, že s modernizáciou trate budú spojené aj dočasné obmedzenia osobnej vlakovej dopravy.