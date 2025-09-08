< sekcia Regióny
Na trati Drienovská Nová Ves - Kysak a Prešov - Kysak bude výluka
Autor TASR
Prešov 8. septembra (TASR) - Z dôvodu úpravy infraštruktúry pre spoľahlivejšiu a bezpečnejšiu železničnú dopravu bude na trati Drienovská Nová Ves - Kysak a Prešov - Kysak platiť výluka vlakov. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) o tom informuje na svojej webstránke.
Výluka bude v stredu (10. 9.) a vo štvrtok (11. 9.) na trati Drienovská Nová Ves - Kysak (za vlaky Os) v čase od 8.10 h do 13.45 h a v rovnakých dňoch a rovnakom čase na trati Prešov - Kysak (za vlaky REX).
V dôsledku výlukových prác bude na uvedenom úseku zavedená náhradná autobusová doprava. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na webstránke ZSSK.
