Preprava utečencov z hranice by bola bezpečnejšia s respirátormi

Michalovce 5. marca (TASR) – Preprava ukrajinských vojnových utečencov z hraničných priechodov by bola z epidemiologického hľadiska bezpečnejšia, ak by mali cestujúci respirátory. Uviedol to pre TASR Peter Stach, hovorca spoločnosti Arriva Slovakia, ktorej michalovská pobočka, ako zmluvný prepravca košického samosprávneho kraja, previezla za týždeň od ukrajinsko-slovenskej hranice viac ako 1000 ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom.



"Bolo by dobre, keby ľudia utekajúci pred vojnou dostávali hneď pri prechode našej hranice spolu so základnými informáciami a občerstvením aj respirátor. Tým by sa zabezpečilo, že ho bude mať naozaj každý," uviedol. Priblížil, že v rámci protipandemických opatrení spoločnosť svoje autobusy pravidelne dezinfikuje, opatrenia dodržiavajú tiež vodiči autobusov.



Arriva Michalovce počas týždňa zvýšila počet vypravovaných spojov k hraničným priechodom vo Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach. "Niektoré zo spojov sú celkom nové, niektoré vznikli predĺžením trasy existujúcich prímestských spojov až k hraničným prechodom," ozrejmil. Kyvadlová doprava, premávajúca od skorých ranných hodín približne v hodinových intervaloch, poskytuje utečencom prevoz priamo do Košíc alebo do miest Sobrance, respektíve Veľké Kapušany a Michalovce, kde je na prepravu do krajského mesta možné prestúpiť na pravidelné prímestské spoje. Cestovné poriadky kyvadlovej dopravy sú dostupné v slovenskom i ukrajinskom jazyku.



Spoločnosť Arriva tiež v spolupráci s nadáciou Pontis vyhlásila finančnú zbierku Cesta nádeje. "Cieľom je pomôcť nielen ukrajinským kolegom a ich rodinám, ale všetkým ľuďom na Ukrajine, ktorí pomoc potrebujú," vysvetlil Stach s tým, že prepravca deklaroval vyzbieranú finančnú čiastku zdvojnásobiť.