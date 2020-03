Dopravca Humennom bude dezinfikovať autobusy

Humenné 11. marca (TASR) – Prevádzkovateľ mestskej hromadnej dopravy v Humennom pristúpi od štvrtka (12. 3.) rána k dezinfekcii všetkých autobusov. Tamojší mestský úrad zasa v súvislosti s prevenciou pred šírením nového koronavírusu neodporúča zúčastňovať sa na posledných rozlúčkach so zosnulými. Vyplýva to z informácií zverejnených na internetovej stránke mesta.



"Počnúc zajtrajškom, teda od štvrtka 12. marca ráno, ešte pred prvou jazdou budú všetky autobusy a sanitné vozidlá zvnútra vystriekané dezinfekčnými prostriedkami. Konkrétne ide o miesta, ktoré cestujúci chytajú rukami. Tiež bude vytretá aj podlaha," uviedol Mikuláš Koščo, konateľ spoločnosti M.K. Trans, prevádzkujúcej mestskú hromadnú dopravu v Humennom s tým, že túto činnosť budú vykonávať vodiči raz denne, a to až do odvolania.



V snahe eliminovať stretávanie sa väčšieho počtu ľudí na jednom mieste, pridáva humenská radnica k už zavedeným opatreniam i žiadosť adresovanú obyvateľom, aby "v maximálnej miere obmedzili účasť na rozlúčkových a pohrebných obradoch". Odporúča, aby sa na pohreboch zúčastňovala len najbližšia rodina zosnulého.