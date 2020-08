Dopravca vráti od pondelka do ulíc mesta Nitra zdieľané bicykle

Nitra 2. augusta (TASR) - Plne funkčný systém zdieľaných bicyklov bude od pondelka 3. augusta opäť k dispozícii obyvateľom a návštevníkom Nitry. Zdieľané bicykle budú slúžiť ako doplnok k verejnej autobusovej doprave už štvrtú sezónu. Technici spoločnosti Arriva, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v Nitre, v pondelok postupne rozmiestnia 70 bicyklov na siedmich stanovištiach.



„Zdieľané bicykle sa do ulíc vrátia na základe rozhodnutia spoločnosti Arriva,“ zdôraznila Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku. Záujemcovia ich budú môcť využívať za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcich rokoch, a to v závislosti od počasia až do konca novembra.



Dopravca sa rozhodol spustiť bikesharing v meste pod Zoborom napriek tomu, že sa zatiaľ nedohodol s vedením mesta. Arriva prevádzkovala bikesharing tri roky. Podľa súčasného vedenia mesta však zmluva s Arrivou nemala jasne stanovené podmienky, preto sa radnica rozhodla vo februári tohto roka vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž na dodanie systému bikesharingu. Víťazom sa stala česká spoločnosť Rekola Bikesharing. Služba mala byť spustená od začiatku júna. Spoločnosť však napokon oznámila, že nedokáže zabezpečiť dohodnutý počet 150 bicyklov a 20 e-bicyklov a zmluvu s mestom nepodpísala. „Mesto nemá inú možnosť, ako vypísať novú súťaž,“ povedal hovorca mesta Tomáš Holúbek.



Podľa slov Helecz sa denne na dopravcu telefonicky, ale aj na sociálnych sieťach obracali obyvatelia a pýtali sa, odkedy budú môcť opäť využívať zdieľané bicykle. „Rozhodli sme sa im vyjsť v ústrety. Na udržanie a prípadné rozšírenie systému arriva bike uvítame podporu obchodných partnerov. Ponúkame im možnosť využitia mobilnej reklamy, či vytvorenie nových virtuálnych staničiek,“ povedala Helecz.



Na základe medzinárodných skúseností z rôznych miest uprednostňuje dopravca riešenie bikesharingu so staničkovým systémom. Každý, kto si chce zdieľaný bicykel požičať, má istotu, že ho na zvolenom mieste aj nájde. Bicykle pritom nie sú roztrúsené po meste a nie sú prekážkou na nevhodných miestach.



Systém požičiavania a ceny zostávajú rovnaké ako v predchádzajúcich sezónach. Na identifikáciu registrovaných užívateľov je možné použiť aj dopravnú čipovú kartu vydanú spoločnosťou Arriva Nitra. Noví užívatelia sa môžu zaregistrovať na webovej stránke, ale aj prostredníctvom aplikácie arriva bike alebo nextbike, ktorá je zdarma dostupná pre operačné systémy iOS a Android. Užívatelia môžu s jedinou aplikáciou využívať systém zdieľaných bicyklov nextbike na štyroch kontinentoch, na území 200 miest v 26 krajinách.



Nitra bola prvým mestom na Slovensku, v ktorom bol plne funkčný systém bikesharingu ako doplnok mestskej verejnej dopravy zavedený v roku 2017. V systéme je zaregistrovaných vyše 14.000 užívateľov, ktorí si bicykle požičali viac ako 44.000-krát. Užívatelia najviac využívali staničku v Mestskom parku.