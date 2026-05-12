Dopravca za MHD vrátil Prievidzi viac ako 290.000 eur
Náklady na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) na území Prievidze a Bojníc predstavovali za minulý rok viac ako 3,9 milióna eur.
Autor TASR
Prievidza 12. mája (TASR) - SAD Prievidza mestu Prievidza za zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme za minulý rok vrátila viac ako 290.000 eur. Vyúčtovanie výkonov dopravných služieb za rok 2025 vzali na vedomie mestskí poslanci na svojom májovom rokovaní.
Náklady na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (MHD) na území Prievidze a Bojníc predstavovali za minulý rok viac ako 3,9 milióna eur. Výnosy dopravcu boli vo výške takmer 960.000 eur a výška primeraného zisku bola na úrovni približne 117.000 eur. Mesto Prievidza poskytlo dopravcovi príspevok vo výške takmer 3,2 milióna eur, mesto Bojnice viac ako 183.000 eur.
Generálny riaditeľ spoločnosti Michal Danko zhodnotil, že minulý rok z pohľadu zabezpečenia výkonov vo verejnom záujme bol približne rovnaký ako rok 2024. „Previezli sme približne 2,5 milióna cestujúcich. Služby sme vykonávali 32 autobusmi. Urobili sme viac ako jeden milión kilometrov,“ spresnil Danko.
Ekonomicky je mesto Prievidza podľa neho na rovnakej úrovni, spoločnosť nezaznamenala prudký nárast nákladov napriek inflácii, k výsledku jej vlani pomohli nižšie ceny pohonných látok než v predchádzajúcom roku.
„Štandardne najvyťaženejšími alebo najefektívnejšími linkami sú 50 a 51, to znamená prevoz cestujúcich v rámci mesta, nákupných stredísk a nemocnice v Bojniciach. Mierne stratové linky sú do Hradca (mestská časť Prievidze, pozn. TASR), pretože je tam podstatne iná vzdialenosť než v meste,“ priblížil Danko.
Prepravca vracal financie za výkony vo verejnom záujme aj mestu Bojnice, a to vo výške takmer 18.000 eur.
