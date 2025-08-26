< sekcia Regióny
Dopravcovia v IDS BK prechádzajú od septembra na bežný režim
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Dopravcovia v Integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji (IDS BK) prechádzajú od 1. septembra opäť na bežný prevádzkový režim. Cestujúcim tak bude k dispozícii o približne 13 percent viac spojov. Zároveň dochádza k úprave cestovných poriadkov niektorých liniek. Netreba zabúdať ani na to, že študenti si môžu ročnú električenku kúpiť len na začiatku školského roka. TASR o tom informovala Eva Vozárová, hovorkyňa Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) ako organizátora IDS BK.
Pre región Pezinok sa zmení čas odchodu poobedného spoja linky 515 medzi bratislavskou Základnou školou (ZŠ) Hubeného a Chorvátskym Grobom, ktorý sa posúva o päť minút neskôr.
Na linkách 529 a 527 bude premávať z Pezinka a Viničného v smere do Bratislavy nový priamy spoj, súvisí to s otvorením novej Základnej školy na Čiernej Vode.
K zmene v regionálnej autobusovej doprave dôjde aj v regióne Senec. V súvislosti s presunom strednej školy z Malinova do Bernolákova bude po novom na linkách 711 a 610 aj nový priamy spoj z Vrakune do Ivanky pri Dunaji, kde bude možné prestúpiť na linku 630. K drobným zmenám v odchodoch dôjde na linkách 610 a 630.
V rámci regiónu Šamorín príde na autobusovej stanici v Šamoríne k reorganizácii a zlúčeniu nástupíšť. Zmeny sa dotknú liniek 737, 799, 727 a 649. K menším posunom v odchodoch príde na linkách 649 a 720.
Na Záhorí príde v rannej špičke k drobným zmenám odchodov v smere do Bratislavy na linkách 240 a 250. Menšie posuny odchodov budú aj na linke 219, premávajúcej medzi Bratislavou, Stupavou a Borinkou.
Cestujúcim by sa mal tiež zlepšiť prestup na zastávke Mladá garda, kde bude regionálna zastávka v smere na Pezinok posunutá bližšie k električkovej zastávke.
BID zároveň pripomína, že kým deti do 18 rokov si môžu ročnú električenku zakúpiť kedykoľvek počas roka, študenti do 26 rokov majú túto možnosť na začiatku školského roka. K jej zakúpeniu je potrebné mať predĺženú platnosť ISIC-u na nový školský rok alebo potvrdenie o návšteve školy nie staršie ako 30 dní.
