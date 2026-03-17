Utorok 17. marec 2026Meniny má Ľubica
DOPRAVNÁ AKCIA: Prešovskí policajti zistili 197 priestupkov

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajti vykonali 914 dychových skúšok, pričom v štyroch prípadoch bola zistená prítomnosť alkoholu.

Autor TASR
Prešov 17. marca (TASR) - Počas piatkovej (13. 3.) dopravno-bezpečnostnej akcie v Prešovskom kraji policajti zistili 197 priestupkov. Bola zameraná na nemotorových účastníkov cestnej premávky, dodržiavanie povinností vodičov, kontrolu zákazu požívania alkoholu a iných návykových látok, ako aj na dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Počas akcie bolo celkovo zistených 197 priestupkov. Policajti vykonali 914 dychových skúšok, pričom v štyroch prípadoch bola zistená prítomnosť alkoholu. Vykonané skríningové testy na prítomnosť omamných a psychotropných látok mali negatívny výsledok,“ povedala Ligdayová.
