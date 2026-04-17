Piatok 17. apríl 2026
DOPRAVNÁ AKCIA: Trenčianski policajti zistili 157 priestupkov

.
Policajná snímka. Foto: FB Polícia SR - Trenčiansky kraj﻿

Celoeurópska dopravno-preventívna akcia Speed Marathon 2026 bola zameraná na kontrolu dodržiavania najvyššej dovolenej rýchlosti.

Trenčín 17. apríla (TASR) - Policajti zistili počas celoeurópskej dopravno-preventívnej akcie Speed Marathon 2026 v stredu (15. 4.) na území Trenčianskeho kraja 157 priestupkov, ktoré súviseli s prekročením rýchlosti. Odobrali i dva vodičské preukazy. TASR o tom v piatok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.

„Celkovo 155 priestupkov policajti vyriešili v blokovom konaní, dva vybavili napomenutím. V jednom prípade vodičovi zadržali vodičský preukaz za závažné porušenie pravidiel cestnej premávky a v jednom prípade došlo k zadržaniu vodičského preukazu z iných dôvodov,“ doplnila Klenková.

Aj tieto výsledky preventívnej akcie podľa nej potvrdzujú, že rýchlosť stále patrí medzi jedno z najčastejších porušení pravidiel cestnej premávky. „Netreba preto podceňovať ani upozornenia na kontroly a za volant si vždy sadať zodpovedne, ohľaduplne a s rešpektom k pravidlám,“ odporučila.

.

