DOPRAVNÁ NEHODA: Cesta I/61 pri Opatovej je obojsmerne neprejazdná
Polícia žiada vodičov o rešpektovanie jej pokynov a bezpečnú jazdu.
Autor TASR
Trenčín 6. marca (TASR) - Cesta I/61 pri trenčianskej mestskej časti Opatová je aktuálne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
Úsek je obojstranne neprejazdný, polícia žiada vodičov o rešpektovanie jej pokynov a bezpečnú jazdu.
