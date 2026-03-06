Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DOPRAVNÁ NEHODA: Cesta I/61 pri Opatovej je obojsmerne neprejazdná

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Polícia žiada vodičov o rešpektovanie jej pokynov a bezpečnú jazdu.

Autor TASR
Trenčín 6. marca (TASR) - Cesta I/61 pri trenčianskej mestskej časti Opatová je aktuálne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

Úsek je obojstranne neprejazdný, polícia žiada vodičov o rešpektovanie jej pokynov a bezpečnú jazdu.

