Dopravná nehoda dvoch áut v Kraľovanoch si vyžiadala zranenia

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline

Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne.

Autor TASR
Kraľovany 17. septembra (TASR) - Dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel v obci Kraľovany si v utorok (16. 9.) v noci vyžiadala zranenia dvoch osôb. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne. „Po príjazde na miesto nehody bolo zistené, že v automobiloch sa nachádzalo päť osôb, z toho dve utrpeli zranenia. Hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do opatery záchrannej zdravotnej služby,“ priblížili z HaZZ.

