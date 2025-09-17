< sekcia Regióny
Dopravná nehoda dvoch áut v Kraľovanoch si vyžiadala zranenia
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne.
Autor TASR
Kraľovany 17. septembra (TASR) - Dopravná nehoda dvoch osobných motorových vozidiel v obci Kraľovany si v utorok (16. 9.) v noci vyžiadala zranenia dvoch osôb. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne. „Po príjazde na miesto nehody bolo zistené, že v automobiloch sa nachádzalo päť osôb, z toho dve utrpeli zranenia. Hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do opatery záchrannej zdravotnej služby,“ priblížili z HaZZ.
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne. „Po príjazde na miesto nehody bolo zistené, že v automobiloch sa nachádzalo päť osôb, z toho dve utrpeli zranenia. Hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku prvú pomoc a odovzdali ich do opatery záchrannej zdravotnej služby,“ priblížili z HaZZ.