Dopravná nehoda medzi Myjavou a Podbrančom obmedzila premávku
Určitý čas bol úsek cesty druhej triedy neprejazdný.
Autor TASR
Myjava/Podbranč 8. decembra (TASR) - Dopravná nehoda medzi Myjavou a Podbrančom obmedzila v pondelok popoludní premávku. Určitý čas bol úsek cesty druhej triedy neprejazdný. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne o tom informovalo na sociálnej sieti.
Policajti priblížili, že dopravná nehoda sa stala medzi myjavskou mestskou časťou Turá Lúka a obcou Podbranč. Obchádzka dočasne viedla cez Sobotište, Vrbovce a Myjavu.
Zelená vlna STVR neskôr informovala o sprejazdnení úseku. „Premávku v jednom pruhu riadi polícia,“ doplnila.
