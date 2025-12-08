Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dopravná nehoda medzi Myjavou a Podbrančom obmedzila premávku

Určitý čas bol úsek cesty druhej triedy neprejazdný.

Autor TASR
Myjava/Podbranč 8. decembra (TASR) - Dopravná nehoda medzi Myjavou a Podbrančom obmedzila v pondelok popoludní premávku. Určitý čas bol úsek cesty druhej triedy neprejazdný. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne o tom informovalo na sociálnej sieti.

Policajti priblížili, že dopravná nehoda sa stala medzi myjavskou mestskou časťou Turá Lúka a obcou Podbranč. Obchádzka dočasne viedla cez Sobotište, Vrbovce a Myjavu.

Zelená vlna STVR neskôr informovala o sprejazdnení úseku. „Premávku v jednom pruhu riadi polícia,“ doplnila.
