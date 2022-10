Dopravná nehoda: muž bez reflexných prvkov neprežil zrážku s vozidlom

Michalovce 7. októbra (TASR) - Pri dopravnej nehode v obci Vrbnica v okrese Michalovce prišiel vo štvrtok (6. 10.) večer o život miestny 61-ročný muž, ktorý kráčal po ceste vedľa bicykla. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. V tejto súvislosti polícia pripomína povinnosť nosiť počas zníženej viditeľnosti reflexné prvky.



"Štyridsaťjedenročný vodič osobného motorového vozidla zn. Peugeot 406, prechádzajúci obcou Vrbnica smerom na obec Hatalov, sa pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a pred jedným z rodinných domov v obci do oproti nemu kráčajúcemu mužovi, tlačiaceho vedľa seba bicykel, narazil," povedala s tým, že chodec nemal žiadne reflexné prvky. Po náraze preletel cez prednú kapotu, narazil do čelného skla a spadol na cestu. Zraneniam na mieste podľahol.



Prítomnosť alkoholu sa v dychu vodiča nepotvrdila. "To, či bol pod vplyvom alkoholických alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý chodec, bude zisťované pri nariadenej pitve," dodala Ivanová. Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia, tragickú dopravnú nehodu vyšetrujú.



Polícia pripomína, že podľa zákona o cestnej premávke musí mať chodec za zníženej viditeľnosti mimo obce idúci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. "Reflexné prvky na oblečení niekoľkonásobne predlžujú vzdialenosť, na ktorú dokáže vodič chodca spozorovať a predlžujú čas, za ktorý môže vodič na chodca zareagovať a zabrániť nebezpečnej situácii," vysvetlila Ivanová.