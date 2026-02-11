Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DOPRAVNÁ NEHODA: Na ceste I/19 sa čelne zrazili dve autá

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Premávka je blokovaná v jednom jazdnom pruhu, riadia ju policajti.

Autor TASR
Ďurďošík 11. februára (TASR) - K čelnej zrážke dvoch osobných motorových vozidiel došlo na ceste I/19 v úseku Ďurďošík - Košické Oľšany v okrese Košice-okolie. „Účastníkmi dopravnej nehody bolo päť osôb, pričom tri osoby boli prevezené na ošetrenie do nemocnice,“ informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Premávka je blokovaná v jednom jazdnom pruhu, riadia ju policajti. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.

Polícia upozorňuje, že vozovka je šmykľavá. Vodičov žiada, aby prispôsobili rýchlosť jazdy aktuálnym podmienkam, dodržiavali bezpečný odstup a rešpektovali pokyny policajtov na mieste.

