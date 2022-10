Dopravná nehoda na Gagarinovej ulici v Bratislave sa skončila tragicky

Bratislava 18. októbra (TASR) – Dopravná nehoda na Gagarinovej ulici v Bratislave sa v utorok krátko popoludní skončila tragicky. Vodička z doposiaľ nezistených príčin narazila pri podjazde do stĺpu verejného osvetlenia a bola prevezená do nemocnice. Spolujazdkyňu sa záchranárom oživiť nepodarilo. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.



"Pri náraze utrpela vodička ťažké zranenia, ktoré si vyžiadali jej rýchly prevoz do nemocnice. Spolujazdkyňa utrpela vážne zranenia, ale aj po snahe záchranárov sa ju oživiť nepodarilo," priblížila hovorkyňa s tým, že dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania.



Bratislavskí dopravní policajti momentálne vykonávajú opatrenia potrebné na objasnenie nehody. Vodiči musia počítať so zdržaním.