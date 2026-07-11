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DOPRAVNÁ NEHODA: Na mieste museli zasahovať všetky záchranné zložky
Posádka leteckých záchranárov si do svojej starostlivosti prevzala 37-ročného spolujazdca, ktorý utrpel vážne poranenia viacerých častí tela.
Autor TASR
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Cerová 11. júla (TASR) - Sobotná ranná dopravná nehoda dvoch osobných vozidiel medzi obcami Cerová a Prievaly v okrese Senica si vyžiadala troch zranených. Policajti museli cestu z dôvodu dokumentovania čelnej zrážky áut a odstraňovania následkov nehody na nevyhnutne potrebný čas úplne uzavrieť. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Posádka leteckých záchranárov si do svojej starostlivosti prevzala 37-ročného spolujazdca, ktorý utrpel vážne poranenia viacerých častí tela. Ďalšie dve osoby si prevzali do starostlivosti pozemní záchranári.
Dopravní policajti presné okolnosti a príčiny, za ktorých k zrážke došlo, vyšetrujú. „Obaja vodiči vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom,“ dodali.
Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Posádka leteckých záchranárov si do svojej starostlivosti prevzala 37-ročného spolujazdca, ktorý utrpel vážne poranenia viacerých častí tela. Ďalšie dve osoby si prevzali do starostlivosti pozemní záchranári.
Dopravní policajti presné okolnosti a príčiny, za ktorých k zrážke došlo, vyšetrujú. „Obaja vodiči vykonali dychovú skúšku s negatívnym výsledkom,“ dodali.