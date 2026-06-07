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Dopravná nehoda na okraji obce Chotín si vyžiadala dva ľudské životy

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Dopravná nehoda v obci Chotín v okrese Komárno. Foto: FB Polícia SR - Nitriansky kraj

Osoby vo veku 31 a 76 rokov, nachádzajúce sa vo vozidle Škoda Fabia, utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom.

Autor TASR
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Chotín 7. júna (TASR) - Dopravná nehoda na okraji obce Chotín v okrese Komárno si vyžiadala v nedeľu popoludní dva ľudské životy. Vodič BMW v pravotočivej ostrej zákrute pravdepodobne prešiel do protismeru, kde sa čelne zrazil s protiidúcim autom. Informovala o tom nitrianska krajská polícia.

Osoby vo veku 31 a 76 rokov, nachádzajúce sa vo vozidle Škoda Fabia, utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ priblížila polícia. Zranenú 51-ročnú ženu z tohto vozidla so zraneniami transportoval vrtuľník do nemocnice. Vodič vozidla, ktoré prešlo do protismeru, absolvoval dychovú skúšku s negatívnym výsledkom. „Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície,“ dodala polícia.
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