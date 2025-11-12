Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dopravná nehoda neďaleko Skalice si vyžiadala jeden ľudský život

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Milan Drozd

Ide o úsek cesty II/426 neďaleko odbočky na Baťov kanál.

Autor TASR
Skalica 12. novembra (TASR) - Stredajšia dopravná nehoda na ceste druhej triedy medzi Skalicou a hraničným priechodom s Českou republikou si vyžiadala jeden ľudský život. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

„Podľa predbežných informácií z miesta nehody mal vodič osobného motorového vozidla náhle meniť smer jazdy a vojsť do protismeru, kde sa zrazil s nákladným autom,“ priblížila polícia. Vodič osobného auta utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol.

„Polícia miesto dopravnej nehody dokumentuje. Cesta je momentálne neprejazdná,“ doplnili policajti. Bližšie informácie o nehode poskytnú neskôr.

Ide o úsek cesty II/426 neďaleko odbočky na Baťov kanál. Nákladné autá ho môžu obchádzať cez hraničný priechod Holíč - Hodonín, osobné po súbežne idúcom hlavnom ťahu.
