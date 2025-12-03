Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Dopravná nehoda pri obci Vinohrady nad Váhom si vyžiadala ľudský život

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Autor TASR
Vinohrady nad Váhom 3. decembra (TASR) - Vážna dopravná nehoda na ceste druhej triedy v smere na obec Vinohrady nad Váhom si vyžiadala v stredu večer jeden ľudský život. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„Vo vozidle sa nachádzala jedna osoba, ktorá, žiaľ, zraneniam na mieste podľahla,“ priblížila polícia s tým, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody budú predmetom vyšetrovania. Bližšie informácie poskytne ihneď, ako to situácia dovolí.
