Dopravná nehoda pri obci Vinohrady nad Váhom si vyžiadala ľudský život
Autor TASR
Vinohrady nad Váhom 3. decembra (TASR) - Vážna dopravná nehoda na ceste druhej triedy v smere na obec Vinohrady nad Váhom si vyžiadala v stredu večer jeden ľudský život. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Vo vozidle sa nachádzala jedna osoba, ktorá, žiaľ, zraneniam na mieste podľahla,“ priblížila polícia s tým, že presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody budú predmetom vyšetrovania. Bližšie informácie poskytne ihneď, ako to situácia dovolí.
