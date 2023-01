Dopravná nehoda pri Prešove si vyžiadala jednu obeť

Prešov 15. januára (TASR) - Dopravná nehoda viacerých áut, ku ktorej došlo v nedeľu krátko pred 17.00 h v prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová, si vyžiadala jednu obeť.



Ako pre TASR uviedol Andrej Hirjak z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR, na linku tiesňového volania 155 bola prijatá tiesňová výzva o poranených, zakliesnených osobách následkom dopravnej nehody.



"Po príchode na miesto bolo záchranármi poskytnuté neodkladné zdravotné ošetrenie osobám s následným transportom dvoch pacientov do fakultnej nemocnice v Prešove. Pacienti utrpeli stredne ťažké poranenia, i napriek rýchlemu zásahu lekár konštatoval u jednej dospelej osoby úmrtie. Pacient utrpel poranenia nezlučiteľné so životom," uviedol Hirjak.



Polícia na sociálnej sieti informuje, že 62-ročný vodič šoféroval Škodu Felicia v smere z Prešova do obce Kapušany, pričom z neznámych príčin prešiel s autom do protismeru, kde sa zrazil s protiidúcim autom značky Jeep, v ktorom boli vodič a spolujazdkyňa.



"62-ročný vodič pri čelnej zrážke utrpel zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. Druhý vodič a jeho spolujazdkyňa boli prevezení do nemocnice," priblížila polícia.



Na mieste nehody sú blokované dva jazdné pruhy v smere do Prešova a nachádza sa tam policajná hliadka, ktorá riadi dopravu. Príčiny dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania.