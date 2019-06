TRAGICKÁ NEHODA v Bratislave: Jedno úmrtie a viaceré zranenia

Podľa doterajších informácií prechádzalo Uzbeckou ulicou vozidlo Renault Clio, ktoré viedol 26-ročný vodič.

Bratislava 22. júna (TASR) - Polícia vyšetruje príčinu piatkovej (21. 6.) večernej dopravnej nehody na križovatke ulíc Uzbecká a Kazanská v Bratislave. Vyžiadala si jeden ľudský život a viacero zranení. TASR informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Veronika Slamková.



Podľa doterajších informácií prechádzalo Uzbeckou ulicou vozidlo Renault Clio, ktoré viedol 26-ročný vodič. Pri ľavom odbočení na Kazanskú ulicu však napriek červenej svetelnej signalizácii vošiel do križovatky, kde sa zrazil s Volkswagenom Touran, ktoré v tom čase prechádzalo po Kazanskej ulici v smere na Dvojkrížnu.



V dôsledku nárazu vrazil Renault Clio do svetelnej signalizácie, pričom z neho vymrštilo 24-ročného spolujazdca. "Spolujazdec utrpel pri nehode zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol," poznamenala Slamková. Vodiča previezli do nemocnice s ľahkými zraneniami, dychová skúška požitie alkoholických nápojov nepreukázala.



Druhé vozidlo prešlo po náraze cez chodník na trávnatú plochu, kde vrazilo do 70-ročného chodca. "Toho s ťažkými zraneniami previezli do jednej z bratislavských nemocníc," doplnila Slamková. Zranenia utrpel aj vodič druhého auta, jednorazovo ho ošetrili v nemocnici. Nariadený bol tiež odber krvi na zistenie požitia alkoholu.



"Presné príčiny, okolnosti, ako aj miera zavinenia tejto dopravnej nehody sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania," dodala Slamková.