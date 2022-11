V Ilavskom okrese narazilo auto do autobusu: Vodič neprežil

Ilava 22. novembra (TASR) – Život 74-ročného muža si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v utorok medzi obcami Košeca a Ladce v Ilavskom okrese. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Osobné motorové vozidlo Suzuki Jimmy sa dostalo v dôsledku poľadovice do šmyku, prešlo do protismeru, kde sa zrazilo s autobusom. Vodič autobusu sa snažil zabrániť pádu vozidla cez zvodidla z mosta, vyrovnával riadenie a zrazil sa s vozidlom Ford Tranzit.



"Vodič autobusu a šesť cestujúcich neutrpeli pri nehode žiadne zranenia. Vodič vozidla Ford Tranzit utrpel ťažké zranenia, mal by byť mimo ohrozenia života. Napriek snahe všetkých záchranných zložiek 74-ročný vodič vozidla Suzuki Jimmy svojim zraneniam na mieste nehody podľahol," doplnila Kuzmová.



Dychová skúška vodiča autobusu bola podľa nej negatívna. U vodiča Ford Tranzit nariadili odber krvi na zistenie požitia alkoholu.



"Polícia začala trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom usmrtenia. Príčinu dopravnej nehody vyšetruje súdny znalec," uzavrela hovorkyňa.