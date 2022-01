Dopravná nehoda v Košiciach si vyžiadala život chodca

Košice 16. januára (TASR) – Dopravná nehoda, ku ktorej došlo v sobotu (15. 1.) večer v Košiciach, si vyžiadala život chodca. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



"Podľa doterajších zistení vodič z Poľska viedol nákladnú súpravu, zloženú z ťahača s návesom, po ceste v smere od Zeleného dvora do Košíc. Do jazdnej dráhy mu náhle vstúpil 29-ročný chodec a vodič, v snahe vyhnúť sa zrážke, ho pravdepodobne pri vyhýbacom manévri zachytil ľavou zadnou časťou návesu. Chodec spadol na vozovku, kde po ňom následne prešla, rovnakým smerom jazdiaca ďalšia súprava nákladného vozidla," povedala Ivanová.



Chodec utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým, žiaľ, na mieste dopravnej nehody podľahol.







"Prítomnosť alkoholu u vodičov nákladných vozidiel zistená nebola, to, či bol pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok nebohý chodec, bude zisťované pri nariadenej pitve. Policajti udalosť na mieste dôkladne zadokumentovali aj za prítomnosti znalca z odboru cestná doprava. Vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý v tejto súvislosti začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," doplnila Ivanová.



Ako presne k tejto tragickej dopravnej nehode došlo, čo bolo jej príčinou a akou mierou k nej prispeli jej účastníci, bude podľa Ivanovej predmetom ďalšieho vyšetrovania.



Polícia apeluje na chodcov, aby sledovali premávku, no najmä prechádzali cez cestu na miestach, na to určených. Taktiež sa vyhýbali rizikovým úsekom, dostatočne sa presvedčili, či môžu vstúpiť na vozovku bez hroziaceho nebezpečenstva a boli označení reflexnými prvkami na viditeľnom mieste. Polícia rovnako vyzýva aj vodičov k mimoriadnej opatrnosti. Vodičom odporúča, aby predvídali, prispôsobili rýchlosť jazdy a zbystrili pozornosť všade tam, kde je predpoklad pohybu osôb.