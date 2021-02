Dopravná nehoda v Omšení si vyžiadala zranenia dvoch ľudí

Omšenie 22. februára (TASR) - Zranenie dvoch ľudí si vyžiadala dopravná nehoda, ku ktorej došlo v nedeľu (21.2.) popoludní v Omšení (okres Trenčín). Pri zrážke dvoch osobných áut zasahovali šiesti príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Trenčína s jedným zásahovým a jedným sanitným vozidlom. TASR o tom v pondelok informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Jedna z dvoch osôb sa po príchode hasičov nachádzala ešte vo vozidle. "Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto dopravnej nehody a zraneným osobám poskytli predlekársku pomoc a ošetrenie. Po príchode posádky zdravotných záchranárov zranenú osobu vytiahli z vozidla a transportovali do sanitky Záchrannej zdravotnej služby," opísal Petrík.



Druhú zranenú osobu podľa neho naložili hasiči do sanitky HaZZ, oboch účastníkov nehody odviezli záchranári na ďalšie ošetrenie do nemocnice. "Hasiči následne zabezpečili postihnuté automobily proti vzniku požiaru, tieto stabilizovali a miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície. K úniku prevádzkových kvapalín z havarovaných vozidiel nedošlo," dodal.