Dopravná situácia v Bratislavskom kraji je počas Dušičiek pokojná

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Vodičov polícia opätovne vyzýva, aby zvýšili svoju opatrnosť a boli ohľaduplní voči ostatným.

Autor TASR
Bratislava 1. novembra (TASR) - Dopravná situácia v Bratislavskom kraji je počas sobotného Sviatku všetkých svätých pokojná. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.

„Momentálne je situácia v okolí cintorínov pokojná. Prípady narušení verejného poriadku, prípadne závažné komplikácie v cestnej premávke sme nezaznamenali,“ konštatuje polícia.

Dopravná polícia dohliada od rána na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to nielen v blízkosti cintorínov. Dopravnú situáciu monitoruje aj dronmi. V blízkosti cintorínov a pietnych miest hliadkuje aj poriadková polícia.

Vodičov polícia opätovne vyzýva, aby zvýšili svoju opatrnosť a boli ohľaduplní voči ostatným.

