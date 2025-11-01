< sekcia Regióny
Dopravná situácia v Bratislavskom kraji je počas Dušičiek pokojná
Vodičov polícia opätovne vyzýva, aby zvýšili svoju opatrnosť a boli ohľaduplní voči ostatným.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 1. novembra (TASR) - Dopravná situácia v Bratislavskom kraji je počas sobotného Sviatku všetkých svätých pokojná. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.
„Momentálne je situácia v okolí cintorínov pokojná. Prípady narušení verejného poriadku, prípadne závažné komplikácie v cestnej premávke sme nezaznamenali,“ konštatuje polícia.
Dopravná polícia dohliada od rána na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, a to nielen v blízkosti cintorínov. Dopravnú situáciu monitoruje aj dronmi. V blízkosti cintorínov a pietnych miest hliadkuje aj poriadková polícia.
