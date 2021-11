Nehoda autobusu na Moste Apollo sa obišla bez zranení

Bratislava 24. novembra (TASR) – Stredajšia ranná dopravná udalosť autobusu mestskej hromadnej dopravy (MHD) na Moste Apollo smerom do Petržalky v Bratislave sa zaobišla bez zranení cestujúcich aj vodiča. Pre TASR to uviedol hovorca Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Chlebovec.



"Vodič autobusu v pravom jazdnom pruhu obchádzal prekážku (cudziu dopravnú nehodu) preradením do ľavého jazdného pruhu, pričom pri tomto manévri dostalo vozidlo šmyk, následkom čoho prišlo k slabému nárazu ľavej bočnej strany autobusu o zvodidlá," priblížil Chlebovec. Škodu na vozidle odhaduje dopravca na zhruba 100 eur.



Dopravné komplikácie na Moste Apollo si ráno nakrátko vyžiadali smerom do Petržalky čiastočné prerušenie premávky autobusov liniek 50, 68, 87, 88 a 90.