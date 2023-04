Dopravné ihrisko v Nitre potrebuje zmodernizovať vybavenie

Nitra 18. apríla (TASR) - Jediné dopravné ihrisko v Nitre potrebuje rekonštrukciu a modernizáciu vybavenia. Podľa náčelníka mestskej polície Erika Duchoňa je nutné investovať do nového dopravného značenia i obnovy budovy.



Investície by podľa jeho slov mali smerovať aj do nákupu nových bicyklov, z ktorých mnohé majú už viac ako desať rokov. "Technické vybavenie je tam od zriadenia dopravného ihriska, čo sú roky 2010 až 2012. Niektoré bicykle sú už tak opotrebované, že sú neopraviteľné. Technik po ich kontrole oznámil, že na mnohé už neexistujú súčiastky a nedajú sa opraviť. Ak chceme dopravné ihrisko zachovať v prevádzke, musíme obnoviť bicyklový park. Potrebujeme do ich zakúpenia investovať 4000 až 5000 eur," povedal Duchoň.



Obnovu podľa jeho slov potrebuje aj dopravné značenie. "Máme tam dopravné značky, ktoré už podľa novej vyhlášky neplatia. Aj z toho dôvodu musí dôjsť k ich výmene, aby sme deťom neukazovali niečo, čo už nie je v platnosti," vysvetlil Duchoň. Dopravné ihrisko podľa jeho slov potrebuje vyriešiť aj elektrickú prípojku, problémy s kanalizáciou a údržbou celého objektu.