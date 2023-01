Dopravné ihrisko v Poltári poškodzujú vandali, na noc ho budú uzamykať

Poltár 9. januára (TASR) – Oplotenie, ako aj niektoré prvky detského dopravného ihriska v Poltári, ktoré bolo vybudované pred desiatimi rokmi, zničili vandali. Mesto preto koncom uplynulého roku plot opravilo a opatrilo bránami. V zimných mesiacoch sa bude na noc uzamykať.



"Ihrisko v okresnom meste nemôže takto vyzerať. Navyše, ak ho využívajú naše deti, musí byť v prvom rade bezpečné," uviedol pre TASR primátor Peter Sitor.



Vstupná bránička na ihrisko je aktuálne otvorená zo strany od tržnice. "Využívať tak môžu detské ihrisko všetci až do zotmenia, keď bude opätovne zamknuté," pripomína primátor.



Podľa neho sa stáva, že detské ihriská ničia aj tí, pre ktorých sú určené. "Mladiství vandali vo večerných a nočných hodinách si krátia čas touto aktivitou. Preto prosím tých, ktorí budú svedkom ich poškodzovania, aby to ohlásili na polícii v Poltári," dodal primátor.



Snahou samosprávy je podľa Sitora vybudovať na území mesta funkčné a bezpečné zariadenia na voľnočasové aktivity detí a mládeže. "Žiaľ, táto snaha vychádza nazmar, ak sa v priebehu niekoľkých dní vandali 'postarajú' o poškodenie ihriska. Mesto ho dá síce opraviť a zaplatí to z vlastných zdrojov, no z pokladnice mesta sa tým zbytočne odčerpajú ďalšie finančné prostriedky, čo v konečnom dôsledku zaplatia všetci obyvatelia Poltára," doplnil primátor a poprosil rodičov, aby dohliadli na svoje deti, čo robia vo voľnom čase.



Priestor detského dopravného ihriska je v súčasnosti monitorovaný kamerovým systémom.