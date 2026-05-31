Dopravné nehody v Trenčianskom kraji si vyžiadali dva ľudské životy
Vodiča vozidla Cupra podrobili skúške na alkohol i drogy, obe boli negatívne.
Autor TASR
Trenčín 31. mája (TASR) - Dva ľudské životy si vyžiadali sobotné (30. 5.) tragické dopravné nehody v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK). V okrese Považská Bystrica zomrel cyklista, pri Beckove chodec. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
„V okrese Považská Bystrica prišiel o život 67-ročný cyklista. Muž jazdil na elektrobicykli po miestnej komunikácii bez ochrannej prilby, pri zjazde z kopca v zákrute z doposiaľ nezistených príčin spadol z bicykla. Pri páde utrpel vážne zranenia, ktorým na mieste podľahol,“ priblížila hovorkyňa.
Druhá nehoda sa stala na ceste II/507 pri obci Beckov v okrese Nové Mesto nad Váhom. Vodič vozidla značky Cupra jazdil v smere od Nového Mesta nad Váhom na Trenčín. Z lúky pri ceste vchádzalo na vozovku nákladné vozidlo, spoza ktorého náhle vstúpil do jazdnej dráhy 35-ročný chodec, ktorý v mieste prebiehal cez vozovku. Napriek snahe vodiča zabrániť zrážke došlo k stretu vozidla s chodcom. Ten pri nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom.
Vodiča vozidla Cupra podrobili skúške na alkohol i drogy, obe boli negatívne. Počas dokumentovania dopravnej nehody bola cesta II/507 úplne uzavretá a doprava bola odklonená cez diaľnicu D1 a cestu I/61.
Ako dodala, v oboch prípadoch začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné príčiny, okolnosti a miera zavinenia oboch dopravných nehôd sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. U 67-ročného cyklistu, ako i 35-ročného chodca nariadili pitvu, pri ktorej sa bude zisťovať aj prítomnosť alkoholu, prípadne iných návykových látok.
