Dopravné obmedzenia na ceste I/18 pri Strečne sa predĺžia

Žilina 26. septembra (TASR) - Sanačné práce na svahu nad cestou I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou budú sprevádzať dopravné obmedzenia až do 6. októbra. Po štvrtkovom rokovaní krízového štábu na pôde Okresného úradu v Žiline o tom informovala hovorkyňa Slovenskej správy ciest (SSC) Jana Lukáčová.



Pôvodne sa dopravné obmedzenia na ceste I/18 pod Strečnom mali skončiť 29. septembra. "Škrt cez rozpočet spôsobilo nepriaznivé počasie spojené so záplavami, keď na brale nebolo možné pracovať, a takisto nemohla byť zastavená doprava ani počas uplynulého víkendu, keď sa búral most v Banskej Bystrici," zdôvodnila predĺženie dopravných obmedzení Lukáčová.



Aktualizovaný plán dopravných obmedzení nepočíta s víkendovými úplnými uzáverami cesty I/18. "Do 6. októbra bude na kritickom úseku cesty doprava vedená v jednom jazdnom pruhu a striedavo riadená semaformi od 7.00 do 17.00 h vrátane víkendov," upresnila hovorkyňa SSC.



Sanačné práce sa realizujú nad kilometrovým úsekom cesty, v budúcnosti chce SSC riešiť aj zvyšok brala nad cestou medzi Strečnom a Dubnou Skalou. "SSC bude pokračovať v inžiniersko-geologickom prieskume tohto brala a podľa výsledkov budeme postupovať ďalej. S najväčšou pravdepodobnosťou sa tento prieskum bude vykonávať na jar," dodala Lukáčová.



Sanácia nestabilného svahu na kilometrovom úseku cesty I/18 vedúcej Strečnianskou úžinou bude stáť približne 3,5 milióna eur. Dodávateľ sa zaviazal vykonať dohodnutý rozsah diela do konca novembra.