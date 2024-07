Dopravné obmedzenia ovplyvnia kultúrny program na hrade Strečno

Žilina 18. júla (TASR) - Pre avizované víkendové dopravné obmedzenia na ceste I/18 medzi Strečnom a Dubnou Skalou ruší Považské múzeum v Žiline dve plánované podujatia na hrade Strečno. TASR o tom informovala hovorkyňa múzea Magdaléna Lacková.



Tento rok sa tak neuskutočnia tradičné Hradné hry Žofie Bosniakovej plánované na 11. augusta a z pripravovaného programu vyškrtli aj podujatie Cestovanie v čase, ktoré sa malo konať 22. septembra. "Veľmi nás mrzí vzniknutá situácia, ale nie je možné zlúčiť konanie veľkého podujatia v čase neodkladných prác na takom frekventovanom cestnom úseku. Veríme, že ľudia napriek tomu hrad navštívia a užijú si expozíciu aj krásne výhľady," uviedol riaditeľ múzea Michal Jurecký.



Dopravné obmedzenia neovplyvnia bežnú prevádzku hradu, ktorý bude otvorený denne od 9.00 do 17.00 h. "Návštevníci sa môžu tešiť na nočnú prehliadku, ktorá bude v stredu 14. augusta a špeciálnu zážitkovú prehliadku v podaní študentov Vysokej školy múzických umení, ktorá sa bude konať počas víkendu mimo uzávery, a to v sobotu 31. augusta," doplnila hovorkyňa múzea.



Premávku na ceste pod Strečnom obmedzia pre sanáciu nestabilného svahu. V zmysle schváleného harmonogramu cestu I/18 uzavrú počas siedmich víkendov vždy od soboty od 7.00 h do nedele do 19.00 h vrátane noci zo soboty na nedeľu. Prvá zo schválených uzáver úseku je naplánovaná na 10. a 11. augusta.