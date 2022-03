Dopravné obmedzenia v obci Lipníky potrvajú až do Veľkej noci

Prešov 30. marca (TASR) – Dopravné obmedzenia v obci Lipníky v okrese Prešov majú trvať do Veľkej noci. Dôvodom sú stavebné práce realizované v rámci stavebnej akcie I/18 a I/21 Petič - Hanušovce nad Topľou. Ide o krátkodobé obmedzenia pri dokončovacích prácach na horskom prechode Petič a oprave živičnej vrstvy v obci Lipníky. Pre TASR to uviedol hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi.



Ako povedal, práce boli v zimných mesiacoch prerušené, cesta bola sprejazdnená bez obmedzení a pokračovali v mesiaci marec. "K dnešnému dňu je po kompletnej výmene podložia a rekonštrukcii cesta na horskom prechode Petič sprejazdnená. Ostáva kladenie obrusnej vrstvy vozovky a realizácia vodorovného dopravného značenia. Práce budú v krátkodobom horizonte ukončené," povedal Guzi.



V obci Lipníky sa realizuje výmena krytu vozovky, ktorý bol poškodený ťažkou kamiónovou dopravou počas dočasných obmedzení pri rekonštrukčných prácach na ceste I/18.



"V utorok (29. 3.) boli začaté práce na frézovaní polovice vozovky a kladenie asfaltových vrstiev. Zhotoviteľ prác plánuje ukončenie stavebných prác do Veľkonočných sviatkov v závislosti od počasia," povedal Guzi.



Celkové náklady stavby predstavujú sumu 13.006.100,85 eura vrátane DPH.