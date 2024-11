DOPRAVNÉ OBMEDZENIE:D1 medzi Sencom a Zlatými pieskami začnú uzatvárať

Bratislava 29. novembra (TASR) - Diaľnicu D1 v smere do Bratislavy, v úseku medzi Sencom a Zlatými pieskami, začnú v piatok po 15.00 h postupne uzatvárať. Dôvodom je avizované plánované pripojenie ďalšej vetvy križovatky diaľnic D1 a D4 v smere z Trnavy do bratislavskej Rače. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



"Od 17.00 h bude diaľnica D1 v smere z Trnavy na Bratislavu uzatvorená," pripomína NDS.



Počas prvých hodín prebehnú nevyhnutné údržbové práce, na ktoré nadviažu samotné realizačné práce. Tie budú prebiehať cez víkend nonstop, teda počas dní aj nocí. Na diaľnici bude pracovať niekoľko desiatok pracovníkov a asi desať ťažkých mechanizmov.



Úplná uzávera D1 v danom úseku sa má začať v piatok o 17.00 h, jej ukončenie je naplánované na pondelok (2. 12.) o 5.00 h. Obchádzka bude vedená po trase D1 - výjazd Pezinok/Senec - cesta II/503 - Senec - I/61 - Veľký Biel - Bernolákovo - D4, prípadne cesta na Senec, Bratislava. Doprava bude usmerňovaná a regulovaná hliadkami dopravnej polície, ako aj príslušným dopravným značením. Polícia v tejto súvislosti vodičov žiada, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, rešpektovali dočasné dopravné značenia na uvedenom úseku a boli k sebe ohľaduplní.



Práce na úseku budú po otvorení pokračovať aj počas najbližšieho obdobia, no dopravy sa podľa diaľničiarov nedotknú. Najbližšie významnejšie obmedzenia by verejnosť mala očakávať v prvom štvrťroku 2025, keď sa začne rekonštrukcia mostných objektov na D1. Dôjde vtedy k presmerovaniu dopravy na napojené vetvy križovatky a na kolektory.