Dopravné podniky Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny chcú kompenzáciu

Bratislava 28. apríla (TASR) – Dopravné podniky Bratislavy, Košíc, Prešova a Žiliny poslali vláde SR list, v ktorom upozornili na kritickú situáciu dopravných podnikov vlastnených samosprávami. Na rozdiel od súkromných prevádzkovateľov MHD nemajú nárok na štátnu pomoc v čase krízy. Vládny kabinet žiadajú o finančnú kompenzáciu s podmienkami ako pre komerčné subjekty, alebo o finančnú pomoc prostredníctvom mimoriadnej dotácie pre ich zriaďovateľov s účelovo viazanými prostriedkami na udržanie zamestnanosti a prevádzky MHD.



Podniky upozornili, že zo súčasnej schémy podpory udržania zamestnanosti sú vylúčené subjekty verejnej správy, medzi ktoré patria aj prevádzkovatelia MHD v najväčších krajských mestách SR. "Z dôvodu poklesu tržieb je udržanie kvality a rozsahu služieb, teda aj zamestnanosti, v súčasnom rozsahu nereálne a hrozí radikálna minimalizácia dopravnej obslužnosti, čo je pri potrebách obyvateľstva v súčasnej situácii nepredstaviteľné, a hromadné prepúšťanie takmer 1400 zamestnancov, pričom taktiež sú ohrozené pracovné miesta subdodávateľov," uviedli s tým, že možnosť hromadného prepúšťania považujú za krajnú možnosť riešenia problému.



Rokovania so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva sociálnych vecí, práce a rodiny SR, ktoré boli v nadväznosti na list, podľa podnikov nepriniesli konkrétny výsledok. Ministerstvá ani rezort financií podľa dopravných podnikov nepredstavili návrh, ktorý by znamenal akúkoľvek zmenu v problematike.



"Mesačný pokles tržieb Dopravného podniku Bratislava od vyhlásenia mimoriadneho stavu je v rozsahu až štyri milióny eur mesačne (91 percent). Dopravný podnik mesta Košice vykazuje pokles tržieb o jeden milión eur mesačne (takmer 90 percent), Dopravný podnik mesta Prešov o 280.000 eur (85 percent) a Dopravný podnik mesta Žilina o 220.000 eur mesačne (takmer 90 percent). Spoločnosti už boli nútené znížiť dopravné výkony o desiatky percent," upozornili dopravcovia. Mestské dopravné podniky, ktoré stoja za výzvou, ročne prepravia 377 miliónov cestujúcich.



Ministerstvo financií v piatok (24. 4.) pre TASR uviedlo, že vie o finančných ťažkostiach komunálnych podnikov. Nedávno sa preto uskutočnilo na pôde ministerstva aj stretnutie s predsedami samosprávnych krajov a je v pláne aj stretnutie so zástupcami miest a obcí. "O forme prípadnej pomoci zatiaľ teda nebolo rozhodnuté. V tejto súvislosti treba povedať, že situácia v dopravných podnikoch by sa mala postupne zlepšovať s uvoľňovaním opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu," uviedol rezort financií.