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Dopravné spojenie so Skalkou skvalitní nový mestský minibus
Pravidelná premávka minibusu bude mať podľa samosprávy nielen ekonomický, ale aj ekologický aspekt.
Autor TASR
Kremnica 23. júla (TASR) - Dopravné spojenie Kremnice s turistami vyhľadávanou Skalkou skvalitní nový mestský minibus. Ten sa mesto rozhodlo zakúpiť po tom, ako po takmer 18 rokoch doslúžil pôvodný minibus. Vozidlo, ktoré mesto zakúpilo aj vďaka dotácii z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko, bude slúžiť nielen v zime pre bežkárov, ale aj počas leta ako cyklobus. TASR o tom informovala koordinátorka propagácie mesta Kremnica Kvetoslava Hovoričová Fajčíková.
Celková cena minibusu podľa jej slov dosiahla približne 60.000 eur, pričom 20.000 eur z toho tvorila dotácia z OOCR. Zvyšnú sumu bude mesto splácať formou lízingu. „Minibus výrazne skvalitní dopravné spojenie do rekreačného strediska Skalka, a to nielen počas kľúčovej zimnej sezóny, keď bude slúžiť ako skibus. Počas letnej sezóny ho zas plánujeme využívať ako cyklobus a súčasne bude slúžiť aj pre rôzne ďalšie aktivity v cestovnom ruchu či mestské potreby,“ skonštatoval primátor Martin Novodomec.
Pravidelná premávka minibusu bude mať podľa samosprávy nielen ekonomický, ale aj ekologický aspekt. Zimná sezóna patrí na Skalke ku kľúčovým obdobiam roka, počas nej stredisko navštívi viac ako 60.000 lyžiarov a bežkárov. Vysoká návštevnosť strediska vyvoláva každoročne aj tlak na parkovacie miesta v areáli a práve forma pravidelnej dopravy skibusom tam môže výrazne odľahčiť dopravnú situáciu.
Stredisko Skalka je vďaka ferratám a kvalitným podmienkam pre cyklošport a ďalšie aktivity stále viac populárnym strediskom aj v letnom období. Podľa samosprávy sa preto dá predpokladať kvalitné celoročné využitie nového minibusu.
Celková cena minibusu podľa jej slov dosiahla približne 60.000 eur, pričom 20.000 eur z toho tvorila dotácia z OOCR. Zvyšnú sumu bude mesto splácať formou lízingu. „Minibus výrazne skvalitní dopravné spojenie do rekreačného strediska Skalka, a to nielen počas kľúčovej zimnej sezóny, keď bude slúžiť ako skibus. Počas letnej sezóny ho zas plánujeme využívať ako cyklobus a súčasne bude slúžiť aj pre rôzne ďalšie aktivity v cestovnom ruchu či mestské potreby,“ skonštatoval primátor Martin Novodomec.
Pravidelná premávka minibusu bude mať podľa samosprávy nielen ekonomický, ale aj ekologický aspekt. Zimná sezóna patrí na Skalke ku kľúčovým obdobiam roka, počas nej stredisko navštívi viac ako 60.000 lyžiarov a bežkárov. Vysoká návštevnosť strediska vyvoláva každoročne aj tlak na parkovacie miesta v areáli a práve forma pravidelnej dopravy skibusom tam môže výrazne odľahčiť dopravnú situáciu.
Stredisko Skalka je vďaka ferratám a kvalitným podmienkam pre cyklošport a ďalšie aktivity stále viac populárnym strediskom aj v letnom období. Podľa samosprávy sa preto dá predpokladať kvalitné celoročné využitie nového minibusu.